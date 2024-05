Mara Maionchi, ospite di Belve, ha raccontato di aver picchiato Adriano Pappalardo. L’episodio risale a qualche tempo fa, quando la produttrice discografica lavorava a stretto contatto con il cantante.

Mara Maionchi ha picchiato Adriano Pappalardo

Ospite di Belve, Mara Maionchi si è raccontata senza filtri. Tra i tanti aneddoti, la produttrice discografica ha svelato un episodio inedito che coinvolge Adriano Pappalardo. Senza giri di parole, ha ammesso di averlo picchiato “con la cinta dei jeans“.

Il racconto di Mara Maionchi

Mara Maionchi ha raccontato:

“Non sono proprio cintura nera di tatto, non ho un grande tatto e lo riconosco. Ho capito che quando vuoi spiegare qualcosa di importante alle persone, se tu vai con troppo tatto, poi stai lì tre giorni e non vi capite. Invece essendo un po’ brutale tu fai capire subito il problema. Poi lo alleggerisci con una seconda entrata con cui gli tiri su il morale. Se gli ho detto che di lui non importava a nessuno? Sì. Se è vero che in passato dovevamo registrare una trasmissione Rai, lui con il suo carattere difficile ha fatto la ‘testa di c***o’ e così mi sono tolta la cintura e l’ho menato? Ma sì, non si può mica esagerare con le pretese, con quello che vuoi avere. Ao, ma mica sei Frank Sinatra, stiamo un po’ calmi e tranquilli. (…) Non è stata una vera e propria aggressione, ma lui non capiva che per raggiungere risultati importanti bisognava lavorare a lungo. Una volta mi sono sfilata la cintura dei jeans e con quella l’ho picchiato per un po’”

Mara Maionchi: la versione di Adriano Pappalardo

Pur non avendo raccontato di essere stato picchiato da Mara Maionchi, Adriano Pappalardo ha ammesso che la produttrice non l’ha trattato benissimo. In una vecchia intervista a Il Fatto Quotidiano, il cantante ha dichiarato: