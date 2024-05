Mara Maionchi, nell’intervista a Belve, andata in onda nella serata di ieri, 30 aprile, ha dichiarato la non riconoscenza di Tiziano Ferro nei suoi confronti e in quelli di suo marito, Alberto Salerno che, con la Nisa, curarono la produzione artistica ed esecutiva dei suoi primi album, Rosso Relativo e 111.

Le parole di Tiziano Ferro sui social

«La prima cosa che ho insegnato ai miei bimbi è dire “grazie”, la seconda è dire “scusa”. Ti sono sempre stato grato, te l’ho dimostrato un milione di volte durante un milione di occasioni, quindi mi chiedo: perché questo? Perché adesso?».

Inoltre, Tiziano Ferro, aggiunge:

«Ci siamo incontrati tantissime volte: studi televisivi, concerti, camerini e ogni volta ci siamo abbracciati e abbiamo riso dei bei tempi andati. Se davvero era questo ciò che pensavi, perché non me l’hai mai detto durante una di queste occasioni? Ti avrei tranquillizzata, mi sarei scusato e ti avrei ringraziata ancora, come sempre e senza problema».

L’amarezza di Tiziano Ferro per il comportamento di Mara Maionchi

«Ho digitato “Tiziano Ferro Mara Maionchi” e sono uscite circa 55.000 voci contenenti entrambi i nostri nomi. Potrei postare la miriade di interviste nelle quali ti ho celebrata, i ringraziamenti nel booklet dei miei album nei quali eri in prima linea nei ringraziamenti, il nostro scherzo telefonico, una serie infinita tra citazioni nel mio libro o nel web, in tutte le lingue del mondo, perché ho parlato di te e Alberto in tanti posti nel globo».

In cantante non si limita ad elencare i ricordi condivisi con Mara Maionchi ma pubblica il video che ritrae un abbraccio caloroso tra il cantautore e la Maionchi.