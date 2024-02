Il celebre cantautore Achille Lauro ha deciso di salutare il nostro Paese per un certo periodo di tempo, per motivi professionali, la meta è Los Angeles

Achille Lauro ha preso la decisione di allontanarsi temporaneamente dall’Italia, ma con un obiettivo positivo: dedicarsi completamente alla produzione di nuova musica.

Tiziano Ferro e Achille Lauro a Los Angeles: collaborazione in vista?

La sua scelta lo ha portato negli Stati Uniti, in particolare a Los Angeles, dove si impegnerà nella creazione di nuovi brani. Pur promettendo di ritornare per esibizioni live in Italia, il cantante ha annunciato novità anche in questo ambito.

Attraverso un breve messaggio sui social, Lauro ha confermato la sua permanenza a Los Angeles per lavorare sulla sua musica, nonostante un periodo di relativa assenza dopo i successi di “Fragole” e “Stupidi ragazzi”, l’artista ha tenuto i suoi fan informati attraverso l’importante annuncio di “Ragazzi Madre – L’Iliade – Il live”, due eventi previsti a Milano e Roma ispirati al suo docu-film uscito lo scorso dicembre.

Dal suolo americano, Achille Lauro ha fissato le date dei concerti per il 4 e il 10 ottobre, lasciando intendere la possibilità di ulteriori aggiunte. Nel frattempo, ha colto l’occasione per incontrare Tiziano Ferro a Los Angeles, alimentando le speranze di una possibile collaborazione, questo incontro segue altri avvenuti recentemente oltreoceano, come quello con Vasco Rossi e Madame in uno studio di registrazione. L’attesa per le nuove creazioni di Achille Lauro continua, con l’artista che sembra già aver avviato un promettente percorso creativo lontano dalle scene italiane.