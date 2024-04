Diverse le segnalazioni su Mario Cusitore durante il percorso di Uomini e Donne: un cammino altalenante quello tra il cavaliere e Ida Platano, fino alla sua definitiva eliminazione.

Nuova segnalazione su Mario Cusitore

In queste ore, come riportato da Deianira Marzano, Mario è stato avvistato a una festa in spiaggia in provincia di Napoli, intento a divertirsi dopo la fine della sua esperienza a Uomini e donne.

«Non ha mai rinunciato al divertimento e altro», ha subito scritto Deianira pungendo Mario ed il suo insolito modo di stare in studio.

Mario Cusitore torna sui social dopo l’addio

Mario Cusitore torna sui social e rompe il silenzio dopo l’addio con Ida Platano:

«È un fallimento solo se non ci hai provato», ha scritto l’ex corteggiatore di Ida che sembra aver lanciato proprio un messaggio all’ex tronista e al percorso che hanno fatto insieme.

«Ricomincio!!», ha concluso Mario confermando di fatto di essere pronto a rimettersi in gioco e ripartire da zero.

Mario Cusitore e la segnalazione prima dell’abbandono dal programma

Tina Cipollari afferma, nella puntata andata in onda il 29 aprile, di aver parlato con una donna che ha visto Cusitore in compagnia di una ragazza bellissima, vestita con un tailleur nero e che, a giudicare da quello che ha sentito, dovrebbe essere spagnola.