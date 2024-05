Giuliano Peparini, lato oscuro della danza: cosa facevano gli insegnanti?

Giuliano Peparini ha raccontato il lato oscuro della danza, fatto di abusi da parte degli insegnanti. Quando era un ragazzino l’ha vissuti sulla sua pelle, ma non ha avuto il coraggio di parlarne con i genitori.

Intervistato da La Stampa, Giuliano Peparini ha parlato del lato oscuro della danza. Rivelazioni forti, che fanno accapponare la pelle. Il coreografo, fratello della nota Veronica, ha fatto luce sugli abusi che si consumano all’interno degli ambienti della danza di livello da parte degli insegnanti.

Giuliano Peparini ha raccontato:

“Alcuni insegnanti volevano discutere della lezione o del mio percorso mentre loro si facevano la doccia, completamente nudi. Io mi sentivo a disagio, intuivo che fosse una richiesta strana ma non ero l’unico a ricevere questo genere di ‘inviti’. Paradossalmente era la normalità. Infatti non ne parlai mai in famiglia”.