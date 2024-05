Giovanna Civitillo: confessione sulla gelosia di Amadeus

Giovanna Civitillo ha fatto una confessione del tutto inaspettata su Amadeus. Il marito, anche se oggi è migliorato molto, è geloso a livelli assurdi. In passato, nessuno poteva salutarla senza scatenare la sua ira.

Ospiti del podcast Mamma Dilettante di Diletta Leotta, Giovanna Civitillo e Amadeus hanno parlato della loro storia d’amore. La donna si è soffermata soprattutto sulla gelosia del marito che, fino a qualche tempo fa, raggiungeva livelli assurdi. “Nessuno mi poteva neanche salutare“, ha svelato Giovanna.

Giovanna ha raccontato:

Amadeus è subito intervenuto, forse per mettersi al riparo da eventuali critiche:

A questo punto, Amadeus ha voluto raccontare un aneddoto di qualche anno fa:

“Mi ricordo una volta in macchina. Uno fece un apprezzamento a Giovanna e io ho fatto una cosa veramente terribile da Starsky & Hutch: ho accelerato, sgommato e gli ho tagliato la strada. Sono sceso dalla macchina come a dire ‘Adesso ti gonfio’. Giovanna urlava: ‘No no no!’. A un certo punto questo è sceso che non aveva capito e mi fa ‘Oh Ama ciao!’ e mi ha disarmato. A quel punto con questo sorriso è stato carinissimo. Io gli ho detto: ‘Ciao’ e lui: ‘Facciamo una foto?’ … Parliamo di vent’anni fa eh…!”.