In questi giorni Giovanna Civitillo, moglie del presentatore, si era limitata a condividere il video realizzato dal marito su Instagram, che annunciava il distacco alla rai

Amadeus e Giovanna Civitillo, una coppia che sembra indissolubile, si trovano ora di fronte a una svolta drammatica. La notizia della separazione ha scosso i social media, suscitando reazioni contrastanti.

Giovanna Civitillo, la reazione della moglie di Amadeus dopo il distacco

Amadeus e Giovanna incarnano un amore che sembra uscito dalle favole, incontrandosi sul set de L’Eredità e coltivando una relazione che ha portato alla nascita di Josè nel 2009 e al matrimonio in chiesa dopo dieci anni. Tuttavia, nonostante le apparenze idilliache, i problemi di gelosia di Amadeus sono stati spesso argomento di scherzi e chiacchiere, anche se lui stesso ha confessato un aumento della fiducia nel corso degli anni.

D’altra parte, Giovanna ha sacrificato la sua carriera di ballerina per seguire il percorso di Amadeus, una scelta che ha consacrato la loro unione quasi da subito.

La reazione di Giovanna Civitillo dopo il distacco dalla rete

Mentre la coppia continua a mostrare affetto sui social media, la decisione di Amadeus di passare a Nove ha scatenato critiche da parte di molti utenti online. Alcuni considerano il suo passaggio come un tradimento nei confronti della Rai, che gli ha garantito successo per anni, mentre altri vedono la mossa come unicamente motivata dal denaro.

Nonostante le critiche, la verità sulle ragioni della separazione e del cambio di rete rimane sconosciuta al pubblico. Mentre Amadeus si prepara per questa nuova fase della sua carriera, i fan sono lasciati con molte domande senza risposta e incertezze sul futuro.