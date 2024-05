Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, Amadeus sarebbe stato scelto come conduttore e direttore artistico di X Factor. Ovviamente, il talent show andrebbe in onda sul Nove, dove Sebastiani è sotto contratto per il prossimi quattro anni.

Amadeus porta X Factor sul Nove

A partire dalla stagione televisiva 2024/2025, Amadeus sarà sul Nove. La notizia, ormai, confermata sia dal conduttore che da Discovery, si arricchisce di indiscrezioni che garantiscono l’effetto wow. Secondo un chiacchiericcio sempre più insistente, Sebastiani è stato scelto come presentatore e direttore artistico di X Factor.

L’indiscrezione su Amadeus e X Factor sul Nove

Stando a quanto sostiene BubinoBlog in anteprima, X Factor potrebbe passare a Discovery nel 2025. Il colpaccio di Discovery, però, riguarderebbe soprattutto l’ingaggio di Amadeus che, scelto come conduttore e direttore artistico, potrebbe riportare il talent al successo di un tempo.

X Factor 2025: le altre indiscrezioni oltre Amadeus

Le indiscrezioni sul passaggio di X Factor sul Nove non sono finite qui. Mentre Amadeus è stato scelto come conduttore e direttore artistico, in giuria dovrebbero esserci altri due volti molto amati, ossia Achille Lauro e Lazza. E’ bene sottolineare che, al momento, Discovery non ha confermato nulla, per cui la notizia va letta con il solito beneficio del dubbio.