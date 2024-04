Amadeus via dalla Rai, ecco quanto potrebbe guadagnare dopo la firma con Disc...

Amadeus è stato per anni uno dei conduttori di punta della Rai, un vero Re Mida degli ascolti per anni ha fatto la fortuna della televisione. Eppure, tutto questo potrebbe presto finire. Nelle scorse ore La Presse ha reso noto quale potrebbe essere la cifra che il conduttore potrebbe percepire in caso di passaggio al canale Nove: si parla di 15 milioni di euro.