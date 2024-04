Probabile terremoto in Rai. Sembra che Amadeus stia pensando di abbandonare la tv di Stato dopo anni di onorato servizio. Non solo, pare che i vertici di Viale Mazzini abbiano deciso di sostituirlo con Stefano De Martino.

Rai: Amadeus sostituito da Stefano De Martino?

Stando ad un’indiscrezione lanciata dal giornalista Giuseppe Candela, Stefano De Martino starebbe facendo di tutto per essere scelto come sostituto di Amadeus. L’ex marito di Belen Rodriguez non punta solo ad Affari tuoi, ma anche al Festival di Sanremo.

L’indiscrezione su Amadeus e Stefano De Martino

Giuseppe Candela, via X (ex Twitter), ha dichiarato:

“Fiorello: ‘Qualora un giorno i pacchi non dovessero essere più di Amadeus, lì condurrà il ministro Lollobrigida’. VOLETE SAPERE CHI BRIGA PER ‘RUBARGLI’ AFFARI TUOI? STEFANO DE MARTINO Stimato da maggioranza, Rossi è suo fan. Il ballerino punta pure a Sanremo (avvisate Conti)!”.

Amadeus sostituito da Stefano De Martino: la reazione dei fan

Secondo alcune indiscrezioni, Amadeus sta pensando di lasciare la Rai per approdare su Nove. Se così fosse, la sostituzione con Stefano De Martino non suonerebbe così strana. Al contrario, se Sebastiani dovesse rimanere al suo posto, un eventuale scippo di Affari tuoi dal collega napoletano sarebbe uno smacco. Davanti all’indiscrezione lanciata da Candela, i fan non hanno reagito nel migliore dei modi: la maggioranza non è disposta a dire addio ad Ama.