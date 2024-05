Luca Argentero, truffa ai fan: "Non sono io, non date i soldi"

Tramite i suoi canali social, Luca Argentero ha lanciato un appello ai fan. Gira una truffa a suo nome, per cui ha chiesto a tutti i seguaci di non dare soldi a quanti fingono di essere lui.

Luca Argentero: truffa ai fan con richiesta di soldi

Le truffe online, ormai, sono all’ordine del giorno. Un sistema consolidato che, nonostante le indagini delle forze dell’ordine, sembra inarrestabile. Nelle ultime ore si è occupato dell’argomento anche Luca Argentero che, via social, ha invitato i fan a non credere a quanti si presentano spacciandosi per lui e chiedendo i soldi.

Come funziona la truffa ai fan di Luca Argentero?

La truffa che coinvolge la figura di Luca Argentero funziona un po’ come tutte le altre. Una o più persone hanno creato un profilo ad hoc con le immagini dell’attore, poi, facendo leva sull’affetto dei fan, hanno iniziato a mandare messaggi privati ai seguaci con richieste di soldi.

L’appello di Luca Argentero ai fan

Appena si è accorto della truffa, Luca Argentero ha lanciato un appello ai fan: