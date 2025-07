Dopo giorni di indiscrezioni, Antonio Maietta sembra aver davvero voltato pagina. La sua relazione con Titti Scialò, che ha tenuto banco per un lungo periodo, è ormai un capitolo chiuso. Oggi, l’ex protagonista di Temptation Island, conferma ufficialmente una nuova storia d’amore.

Titti Scialò volta pagina con Oreste Russo: amore in grande stile sui social

La ex coppia di Temptation Island ha intrapreso strade diverse e Titti non esita a mostrarsi felice e coinvolta sui social con dolci messaggi d’amore e immagini di vacanze esotiche, tra immersioni nel Mar Rosso e tramonti a Sharm El Sheikh. Le sue Instagram Stories sono piene di momenti romantici e teneri con il nuovo fidanzato, Oreste Russo.

Antonio Maietta dimentica Titti Scialò: la nuova storia d’amore è ufficiale

Dopo la rottura definitiva con Titti Scialò, Antonio Maietta ha finalmente deciso di mostrarsi al pubblico con la sua nuova fiamma, Nancy Pennarelli. La coppia è apparsa insieme in uno scatto condiviso su Instagram, accompagnato da una dolce dedica che esprime tutta la sua voglia di vivere questa relazione, ancora tutta da scoprire: “Non so dove ci porterà tutto questo, ma so che voglio venire con te“.

Nancy, lontana dal mondo dello spettacolo e dai reality, appare nei pochi momenti condivisi sui social in contesti intimi e rilassati, tra cene e passeggiate sul lungomare, confermando così un approccio più riservato rispetto al passato. Questa rivelazione mette fine ai pettegolezzi riguardanti un presunto flirt con Anna Acciardi, smentito da entrambi, e segna l’inizio ufficiale di un legame tenuto nascosto per diverso tempo sui social.