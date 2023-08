Luca Argentero e Cristina Marino sono da sempre molto riservati, soprattutto per quel che riguarda i pargoli Nina Speranza e Noè Roberto. Nelle ultime ore, l’attore di Doc Nelle tue mani ha condiviso una foto con il figlio che ha emozionato i fan.

Luca Argentero: la tenera foto con il figlio emoziona i fan

Tramite Instagram, Luca Argentero ha voluto condividere con i fan un momento di quotidianità molto intenso. L’attore di Doc Nelle tue mani ha postato una foto che lo immortala mentre stringe tra le braccia il figlio Noè Roberto, nato il 17 febbraio 2023.

La dedica di Luca Argentero a Noè Roberto

La foto, rigorosamente in bianco e nero, non mostra il volto del figlio. La faccina di Noè Roberto è coperta dalla testa di Luca che sembra annusare il bambino per immagazzinare il più possibile il suo tenero odore. A didascalia si legge: “Un’altra storia d’amore…“.

La reazione di Cristina Marino alla foto di Luca e Noè

Cristina Marino, che adora il padre dei suoi due figli, si è emozionata davanti alla foto condivisa da Luca. Non a caso, tra i tanti commenti al post c’è anche il suo. Ha scritto: “Mi scoppia il cuore d’amore“.