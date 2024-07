L’edizione estiva di Temptation Island 2024 è giunta a conclusione. Dopo l’ultima puntata, Lino Giuliano è tornato in possesso dei social e ha lanciato un’accusa pesante all’ex fidanzata Alessia Pascarella.

Temptation Island: Lino contro Alessia dopo la fine del programma

Giovedì 25 luglio 2024 è andata in onda l’ultima puntata di Temptation Island 2024. Come sappiamo, il programma delle tentazioni è registrato, per cui i partecipanti hanno lasciato la Sardegna da qualche settimana. Soltanto dopo la messa in onda, però, hanno potuto riprendere il controllo dei social. E’ via Instagram che Lino Giuliano, uno dei fidanzati più discussi di questa edizione, si è scagliato contro l’ex compagna Alessia Pascarella.

Un fan provoca Lino: Alessia ha mentito?

Via Instagram, un fan gli ha scritto: “Non so a chi credere… perché alla fine Alessia ha detto che te non hai moto e invece ho visto dei video in cui guidi una moto, poi ha detto che non andate mai da nessuna parte e invece ci sono dei video di viaggi, qualcosa non mi chiude…“. In effetti, durante Temptation Island, Alessia ha lanciato diverse accuse a Lino: la moto inesistente e i viaggi mai fatti sono un esempio.

Lino vuota il sacco: Alessia l’ha diffamato

Davanti al messaggio del fan, Lino non è riuscito più a mantenere il silenzio. Il concorrente di Temptation Island ha replicato lanciando un’accusa chiara all’ex fidanzata Alessia: