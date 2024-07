Alessia Pascarella e Lino Giuliano sono stati i protagonisti indiscussi di questa edizione 2024 di Temptation Island. Nella serata di ieri, giovedì 18 luglio, è terminato il loro percorso con il tanto temuto e atteso falò di confronto. In tanti, però, in queste ore si stanno chiedendo come sia andata a finire tra i due e in che rapporti si trovino attualmente. Ecco cosa sappiamo.

L’indiscrezione lanciata da Deianira Marzano

L’esperta del gossip Deianira Marzano ha fatto sapere che Lino, fuori dal reality, starebbe già vedendo un’altra donna.

“Si ma comunque lui attualmente si vede con un’altra. E ci sono le prove”.

Dunque, sembrerebbe del tutto finita con la ex Alessia, ma stando a questa ultima indiscrezione qualcosa non avrebbe funzionato neanche con la single Maika, con la quale Lino ha deciso di uscire dal programma.

La scoperta dei follower sui social

Nonostante l’ultimo gossip lanciato, i follower hanno scoperto che Alessia e Lino continuano a seguirsi sui rispettivi profili social. Una decisione un po’ strana ed ambigua dopo quanto accaduto nel villaggio e nell’ultimo confronto tra i due ragazzi.

Le anticipazioni di Filippo Bisciglia

Secondo quanto annunciato da Filippo Bisciglia ci saranno nuovi colpi di scena che coinvolgeranno la coppia, per cui il loro viaggio nei sentimenti sembra non essersi ancora concluso del tutto.

Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi per conoscere maggiori dettagli sul rapporto tra i due dopo la fine del programma.