Questa edizione di Temptation Island potrebbe finire prima del previsto. Sono emersi nuovi dettagli e nuove anticipazioni, comprese le date delle ultime due puntate.

Temptation Island, chiusura anticipata: il motivo

Il viaggio nei sentimenti delle coppie di questa edizione di Temptation Island continua, ma potrebbe concludersi prima del previsto. Filippo Bisciglia sta aiutando i fidanzati e le fidanzate a capire meglio i loro sentimenti e a prendere decisioni importanti per le loro storie d’amore. Nella prossima puntata, la quarta di questa edizione, andrà in onda un altro falò anticipato. Le puntate del programma sono sei, le riprese sono durate solo dieci giorni invece di 21 giorni come accade di solito, per cui la chiusura quest’anno potrebbe essere anticipata.

Temptation Island: le date delle ultime due puntate

Questa edizione è già stata ricca di momenti che hanno fatto discutere. Sembra sempre più probabile che le coppie decidano di porre fine ai loro dubbi e richiedere diversi falò di confronto anticipati. Le ultime due puntate di Temptation Island dovrebbero andare in onda mercoledì 24 e giovedì 25 luglio. Questo significa che il reality non andrà avanti fino ad agosto come si pensava. La notizia è stata riportata dalla pagina X Boomerissima e poi ripresa da Novella 2000. La finale di Temptation Island sembra essere stata anticipata, ma non mancheranno i colpi di scena.