Giovedì 11 luglio va in onda su Canale 5 una nuova puntata di Temptation Island. Stando alle anticipazioni, si tratta di un appuntamento imperdibile, nel corso del quale un’altra coppia arriverà alla fine del viaggio nei sentimenti.

Temptation Island 2024: anticipazioni 11 luglio

C’è grande attesa per la nuova puntata di Temptation Island 2024, in onda giovedì 11 luglio su Canale 5 dalle ore 21:40. Stando alle anticipazioni, “una delle coppie arriverà a un punto cruciale del proprio percorso“. I colpi di scena non mancheranno neanche tra gli altri partecipanti.

Temptation Island 2024, anticipazioni: una coppia lascia il programma

Le anticipazioni della nuova puntata di Temptation Island 2024 ci dicono che Alessia sarà sempre più infuriata con Lino. Lei continua a chiedergli il falò di confronto, ma lui nega ogni tipo di confronto. La fidanzata, sempre più abbattuta, guarda video in cui la sua dolce metà si diverte con le tentatrici. Ad un cero punto, esausta, chiede allo staff del programma di poter raggiungere il villaggio dei fidanzati. Secondo alcune indiscrezioni, Alessia riuscirà ad eludere la sicurezza e otterrà un confronto con Lino. Il loro viaggio nei sentimenti, ovviamente, si è concluso.

Temptation Island 2024: delusione per Raul, Vittoria e Matteo

La puntata di Temptation Island 2024 di giovedì 11 luglio prosegue con il percorso di Raul e Martina. Lui è sempre più deluso dagli atteggiamenti della fidanzata e mette in dubbio il proseguimento della loro relazione: “Ma io posso stare a guardare la persona che amo che fa queste cose?“. Situazione simile per Vittoria, schifata da Alex: “Si sta facendo un’altra storia di là“. Non va meglio per Matteo, che non riconosce più la sua Siria: “Non la capisco più, ma io che caz** mi ci sono confuso a fare con una persona così“.