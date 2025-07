Ballando con le Stelle, il celebre talent show di danza amatissimo dal pubblico italiano, sta per tornare con una nuova edizione ricca di sorprese. Tra le tante voci e indiscrezioni che già circolano, una in particolare ha catturato l’attenzione dei fan: un noto conduttore televisivo potrebbe presto calcare la pista da ballo.

Ma sarà vero? Ecco i dettagli di questa indiscrezione.

Ballando con le Stelle, Milly Carlucci alla ricerca di volti inediti per la nuova edizione

Per quanto riguarda il cast, Milly Carlucci continua a mantenere una posizione di assoluto dominio, riuscendo ogni anno a coinvolgere nomi di grande rilievo per Ballando con le Stelle, e anche questa volta non sembra intenzionata a fare eccezione.

Secondo le prime indiscrezioni, si dice che la conduttrice stia trattando con personaggi come Barbara d’Urso, Rosa Chemical e Martina Colombari, ma a sorprendere sarebbe un altro nome di spicco, un conduttore che ha vissuto un percorso segnato da grandi successi politici, una caduta e un conseguente ritorno alla ribalta.

Ballando con le Stelle, conduttore pronto a scendere in pista? L’indiscrezione

Secondo quanto riportato dal giornalista Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, Piero Marrazzo dovrebbe far parte della rosa dei concorrenti di Ballando con le Stelle 2025:

“Lui è pronto a rimettersi in gioco nel contesto più inaspettato di tutti. Le voci si fanno sempre più insistenti e le conferme arrivano: sarà davvero lui la sorpresa più clamorosa della prossima edizione? La risposta è sì, e il nome che sta per rivoluzionare “Ballando con le stelle” è quello di Piero Marrazzo. Una scelta che dimostra ancora una volta il coraggio e la lungimiranza di Milly Carlucci, capace di trasformare ogni edizione del suo programma in un evento televisivo memorabile“.

Marrazzo, noto come giornalista, conduttore e politico, è ricordato anche per lo scandalo mediatico che lo ha coinvolto circa sedici anni fa, quando, durante il suo mandato come presidente della Regione Lazio, fu vittima di un ricatto da parte di alcuni carabinieri che detenevano un video in cui era ritratto con una escort transessuale. L’episodio del 2009 ebbe conseguenze profonde sulla sua vita professionale e personale, argomento che lo stesso Marrazzo ha affrontato con sincerità in un’intervista recente concessa a Nunzia De Girolamo nel programma Ciao Maschio: