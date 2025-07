Ballando con le Stelle, vip dice no: Milly Carlucci non molla e tratta con la figlia

Ballando con le Stelle, un vip rifiuta: Milly Carlucci non si arrende e tratt...

Per la prossima edizione del noto programma televisivo, la Carlucci sta trattando con la figlia di un personaggio molto famoso.

C’è grande attesa per la prossima edizione di “Ballando con le Stelle”, soprattutto c’è grande attesa nel sapere chi ci sarà nel cast. Milly Carlucci ha ricevuto un no da un vip ma, la conduttrice, ha deciso di non arrendersi e ora sta trattando con la figlia. Ecco di chi si tratta.

Ballando con le Stelle: un vip dice no

E’ già tempo di pensare al cast della prossima edizione di “Ballando con le Stelle“, l’amatissimo programma Rai condotto da Milly Carlucci. La conduttrice si sa, sogna di portare sul palco un personaggio molto conosciuto, ovvero l’ex capitano della Roma Francesco Totti il quale, però, ha rifiutato di prendere parte al programma come concorrente. La Carlucci però non si arrende e se, non può avere il Pupone, ecco che spunta la figlia Chanel.

Come abbiamo visto è sfumato il sogno di Milly Carlucci di avere Francesco Totti nella prossima edizione di “Ballando con le Stelle“. La conduttrice pare però che ora stia trattando con la figlia dell’ex calciatore e di Ilary Blasi, ovvero Chanel Totti. E’ stato l’esperto Gabriele Parpiglia, nella sua rubrica Chicchi di Gossip, ha lanciato l’indiscrezione: “le trattative sono in corso…” Insomma staremo a vedere! Intanto tra i nomi che circolano ci sono Rosa Chemical, Melissa Satta, Alex Schwarzer, Lorena Bianchetti e Barbara D’Urso.