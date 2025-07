Dopo la recente conclusione di Sognando Ballando con le Stelle, l’attenzione si sposta già sulla nuova edizione dello show originale, pronto a tornare presto su Rai Uno. A vent’anni dal debutto, il programma continua a conquistare il pubblico, confermandosi un vero e proprio fenomeno televisivo. Milly Carlucci, instancabile ideatrice, sta lavorando al cast e durante la presentazione dei palinsesti a Napoli ha fatto alcune rivelazioni esclusive sui vip che potrebbero calcare la pista da ballo… e su chi invece ha declinato l’invito.

Milly Carlucci chiude ai reduci dei reality e conferma la giuria di Ballando

Milly Carlucci, ai microfoni di Superguida Tv, ha ribadito la sua storica linea: a Ballando con le Stelle non c’è spazio per ex concorrenti di reality come Grande Fratello o Isola dei Famosi. La conduttrice ha spiegato che la continua esposizione mediatica di questi personaggi toglie il fascino della scoperta, elemento che ritiene fondamentale per il suo programma.

È stata, invece, confermata in blocco la giuria: da fine settembre torneranno Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.

Dietro le quinte di Ballando con le Stelle: smentite, colpi di scena e trattative segrete

La conduttrice ha confermato l’interesse a coinvolgere Chiara Ferragni nella prossima edizione, ma ai microfoni di Superguida Tv ha spiegato che, al momento, ciò non sarà possibile. Ha raccontato di averla contattata in passato, ma che lei lo scorso anno non si è sentita pronta e attualmente è impegnata in altri progetti personali, per cui non è chiaro se e quando le loro strade potranno incrociarsi in futuro.

Dopo mesi di indiscrezioni, lo scorso inverno Barbara d’Urso ha fatto la sua apparizione a Ballando con le Stelle come ballerina per una notte. Tuttavia, secondo fonti come Il Messaggero e Nuovo Tv, da ottobre la conduttrice potrebbe entrare nel cast come concorrente. Riguardo alla possibile presenza di Barbara nel cast, la conduttrice si è mostrata piuttosto evasiva, lasciando intendere che qualcosa potrebbe bollire in pentola.

“Se quest’anno sarà una concorrente come si rumoreggia? Allora, ne ho lette tantissime. Questo è il bello del fare il casting di Ballando con le stelle, che prima ancora che tu abbia fatto le cose, tutti ti fanno proposte, le fanno, le smentiscono, sono nate, sono morte, sono rinnegate. Per cui continuate a scrivere, ci fa molto piacere“, ha dichiarato la conduttrice.

Infine, Milly ha ammesso di essere da tempo impegnata nel tentativo di convincere Francesco Totti a partecipare allo show. Ha raccontato che il corteggiamento dura da quasi vent’anni e che c’è stato un piccolo passo avanti con la sua recente apparizione come ospite a Sognando.