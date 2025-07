Futuro incerto per Mara Venier: lascerà Domenica In? Le indiscrezioni

Futuro incerto per Mara Venier: lascerà Domenica In? Le indiscrezioni

Mara Venier torna al centro dell’attenzione mediatica per alcune indiscrezioni legate al suo futuro televisivo. Dopo una lunga e brillante esperienza alla conduzione di Domenica In, si parla sempre più di un possibile passo indietro. Ecco le indiscrezioni diffuse nelle ultime ore.

Mara Venier tra natura e musica: vacanze in Versilia

Relax, musica e buonumore per Mara Venier, che ha scelto di trascorrere alcuni giorni di vacanza in Toscana, ospite della Masseria Gianna, esclusivo country resort situato nella campagna di Seravezza, nel cuore della Versilia. Come hanno mostrato le storie condivise su Instagram, la celebre conduttrice si è lasciata andare al ritmo della musica, ballando sotto le stelle in compagnia degli altri ospiti in un’atmosfera spensierata e conviviale. Il resort, inaugurato ufficialmente il 31 maggio scorso dall’imprenditrice Gianna Manni, ha già attirato numerosi personaggi noti. Tra gli invitati all’evento d’apertura anche Giorgio Panariello, Ornella Vanoni, e molti altri.

Mara Venier verso un addio a Domenica In? Le indiscrezioni sul suo futuro televisivo

Dopo la recente presentazione dei palinsesti Rai – in cui si è parlato anche di una Domenica In rinnovata con la presenza di Mara Venier affiancata da Gabriele Corsi – emergono nuovi scenari che mettono in discussione la partecipazione della conduttrice alla prossima edizione del programma domenicale.

Le ultime indiscrezioni suggeriscono che il contratto in esclusiva di Mara Venier con la Rai, in scadenza tra circa un mese, potrebbe non essere rinnovato. Secondo quanto riportato da Fanpage, questa clausola di esclusività le impedirebbe di partecipare stabilmente ad altri format al di fuori dell’azienda pubblica, compreso Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, ora in onda sul Nove, dove si vociferava un suo possibile coinvolgimento come presenza fissa.

A rendere il quadro ancora più incerto, l’assenza di Mara Venier alla presentazione dei palinsesti Rai: attesa ma mai comparsa, una scelta che ha inevitabilmente alimentato i dubbi su un possibile addio.

Secondo quanto riferito da L’Espresso, la conduttrice non avrebbe preso bene alcune recenti scelte interne della Rai, come la sostituzione dello storico capo autore Marco Luci con Fabio Pastrello, a cui sarebbe affidato anche lo spazio condotto da Gabriele Corsi. A peggiorare il clima, anche il cambio del capo struttura, con Daniele Cerioni che avrebbe lasciato il posto a una nuova figura, contribuendo ad aumentare il malcontento.

Al momento, però, si tratta solo di ipotesi e indiscrezioni: né Mara Venier né la Rai hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito. Fino a eventuali conferme, il futuro della conduttrice resta avvolto nell’incertezza, tra voci di addii clamorosi e possibili nuovi scenari televisivi.