Mara Venier protagonista di una disavventura in treno: il malcontento sui social

Disavventura in treno per Mara Venier: è polemica sui social

Mara Venier, celebre conduttrice di Domenica In, ha vissuto un’esperienza da dimenticare durante un viaggio in treno da Milano a Firenze. Attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, ha condiviso con i suoi fan i disagi incontrati, tra ritardi e mancanza di comfort a bordo. Una vera disavventura che ha suscitato attenzione e solidarietà sui social.

Domenica In torna il 14 settembre 2025 con Mara Venier e Gabriele Corsi: le novità

Dal 14 settembre 2025, Domenica In tornerà su Rai 1 con una nuova edizione che celebra il cinquantesimo anniversario del programma. Mara Venier, storica conduttrice del contenitore domenicale, sarà affiancata da Gabriele Corsi, formando una coppia inedita.

Questa scelta rappresenta una vera e propria rimodulazione del varietà, come spiegato dal direttore dell’Intrattenimento Daytime Rai, Angelo Mellone. La nuova formula prevede una conduzione corale con più presentatori, pensata per alleggerire il carico di lavoro di Venier e rendere la trasmissione più dinamica e coinvolgente per il pubblico.

La stagione porterà anche nuove scenografie, giochi telefonici e momenti coreografici, tutti dedicati a celebrare i cinquant’anni di storia del programma. Con questo mix di tradizione e innovazione, Domenica In si conferma un appuntamento imprescindibile del pomeriggio domenicale su Rai 1.

La conduttrice di Domenica In ha utilizzato il suo profilo Instagram per condividere una testimonianza riguardante il viaggio in treno da Milano a Firenze effettuato il 4 luglio, in una giornata segnata da un caldo intenso che persiste ormai da settimane. Nel racconto pubblicato, ha segnalato un ritardo di circa 90 minuti, evidenziando le difficoltà incontrate durante il percorso.

“Aria condizionata rotta in treno, meno male che ho il mio ventaglio”.

La sua esperienza ha ricevuto molta solidarietà dai fan, molti dei quali hanno raccontato di vivere ogni giorno situazioni simili a causa dei frequenti malfunzionamenti dei treni.