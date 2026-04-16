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Chiara Ferragni e Fedez hanno fatto pace? Il merito sarebbe di Giulia Honegger

Fedez Chiara Ferragni

Il rapper, che presto diventerà padre per la terza volta, ha trovato un nuovo equilibrio con l'ex moglie?

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Fedez presto diventerà padre per la terza volta. La sua nuova fidanzata, Giulia Honegger, è infatti in dolce attesa. La giovane imprenditrice, inoltre, avrebbe fatto da collante tra il compagno e Chiara Ferragni, riportando un pò di serenità tra i due, soprattutto per il bene di Leone e Vittoria.

Fedez e Chiara Ferragni hanno fatto pace?

Dopo la fine del matrimonio, i rapporti tra Chiara Ferragni e Fedez sono stati piuttosto tesi. Il tutto è cominciato dopo lo scoppio del Pandoro Gate, con gli ex Ferragnez che piano piano si sono allontanati. Con esattezza non si conoscono tutti i motivi della fine della loro relazione ma, oggi, tra i due potrebbe essere tornato un pò di sereno.

Entrambi, infatti, erano presenti alla festa di compleanno di loro figlio Leone. Ma, di chi è il merito di questo riavvicinamento?

Chiara Ferragni e Fedez hanno fatto pace? Il merito sarebbe di Giulia Honegger

Come rivelato da Alberto Dandolo su Oggi, a lavorare nell’ombra per far sì che tornasse un pò di sereno tra Fedez e Chiara Ferragni sarebbe stata proprio la nuova fidanzata del rapper, Giulia Honegger che, a breve, renderà Fedez padre per la terza volta.

La giovane imprenditrice avrebbe aiutato i due ex coniugi a superare i vecchi rancori e a riavvicinarsi almeno come genitori.