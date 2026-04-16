Chiara Ferragni e Fedez hanno fatto pace? Il merito sarebbe di Giulia Honegger

Chiara Ferragni e Fedez hanno fatto pace? Il merito sarebbe di Giulia Honegger

Fedez presto diventerà padre per la terza volta. La sua nuova fidanzata, Giulia Honegger, è infatti in dolce attesa. La giovane imprenditrice, inoltre, avrebbe fatto da collante tra il compagno e Chiara Ferragni, riportando un pò di serenità tra i due, soprattutto per il bene di Leone e Vittoria.

Fedez e Chiara Ferragni hanno fatto pace?

Dopo la fine del matrimonio, i rapporti tra Chiara Ferragni e Fedez sono stati piuttosto tesi. Il tutto è cominciato dopo lo scoppio del Pandoro Gate, con gli ex Ferragnez che piano piano si sono allontanati. Con esattezza non si conoscono tutti i motivi della fine della loro relazione ma, oggi, tra i due potrebbe essere tornato un pò di sereno.

Entrambi, infatti, erano presenti alla festa di compleanno di loro figlio Leone. Ma, di chi è il merito di questo riavvicinamento?

Chiara Ferragni e Fedez hanno fatto pace? Il merito sarebbe di Giulia Honegger

Come rivelato da Alberto Dandolo su Oggi, a lavorare nell’ombra per far sì che tornasse un pò di sereno tra Fedez e Chiara Ferragni sarebbe stata proprio la nuova fidanzata del rapper, Giulia Honegger che, a breve, renderà Fedez padre per la terza volta.

La giovane imprenditrice avrebbe aiutato i due ex coniugi a superare i vecchi rancori e a riavvicinarsi almeno come genitori.