C’è un punto, inevitabile nella vita di chi è abituato a vivere sotto i riflettori, in cui l’attenzione del pubblico non si concentra più solo sulla carriera ma scivola verso ciò che rimane fuori scena. È il momento che ora sta attraversando Milly Carlucci, avvolta da un’attesa fatta di emozioni che appartengono alla vita reale più che al palcoscenico.

Per una figura simbolo della televisione italiana, sempre impeccabile e legata a un’immagine pubblica di grande professionalità, si apre una fase nuova, lontano dal rumore della scena.

Milly Carlucci futura nonna: l’attesa attorno alla figlia Angelica

Secondo quanto trapelato, la conduttrice sarebbe vicina a diventare nonna, con l’arrivo del primo nipote previsto per giugno, come si legge nel portale Caffeinamagazine.it.

La figlia Angelica Donati è infatti al settimo mese di gravidanza. Una notizia rimasta fino a ora custodita con grande discrezione, in perfetta continuità con la scelta della madre di proteggere la propria vita privata. Nonostante una carriera costellata di successi, Milly ha sempre preferito tenere lontano dalle luci ciò che riguarda la sua famiglia, concedendosi rare eccezioni solo in occasioni speciali.

Fra queste, spiccò senz’altro il matrimonio della figlia, celebrato due anni fa con Fabio Borghese, quando la conduttrice lasciò trapelare appena un accenno di emozione e qualche parola sul possibile desiderio, allora ancora ipotetico, di diventare nonna, aggiungendo scherzosamente che non voleva “mettere pressione a mia figlia”. Oggi quella possibilità è diventata un fatto concreto, come riportato dal settimanale Di PiùTv, che parla di gravidanza ormai avanzata. Angelica, manager affermata nel settore immobiliare e delle infrastrutture e membro del consiglio di amministrazione di Terna, condivide anche l’ambito professionale con il marito, con il quale forma una coppia solida e complementare. Una stabilità che, negli anni, ha superato anche le critiche legate alla differenza d’età tra i due, alimentate subito dopo le nozze e poi dissolte davanti all’evidenza di un rapporto duraturo.

Una nuova dimensione familiare per Milly Carlucci, futura nonna

L’arrivo del bambino segna anche una trasformazione dolce e profonda nella quotidianità di Milly Carlucci. Dal ritmo serrato delle dirette alla delicatezza dei gesti familiari, la prospettiva di diventare nonna apre uno spazio diverso, in cui la conduttrice può lasciare momentaneamente da parte il ruolo pubblico e abbracciare una felicità che non cerca pubblico né applausi.