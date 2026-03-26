Ballando con le Stelle 2026: Milly Carlucci, Pretelli e il trasloco agli studi di Saxa Rubra

La conduttrice Milly Carlucci è al lavoro con Canzonissima, ma le attenzioni del pubblico sono già rivolte alla prossima edizione di Ballando con le Stelle, prevista per settembre. La produzione ha annunciato che l’appuntamento non si terrà più all’Auditorium Rai del Foro Italico ma si sposterà nei studi Rai di Saxa Rubra, un cambiamento logistico che potrebbe influire su scenografia e organizzazione. In attesa della definizione del cast, la casa di produzione manterrà in cantiere il tradizionale percorso di selezione: nei prossimi mesi saranno ripresi i colloqui e le trattative con i potenziali concorrenti, in un mix tra esigenze di palinsesto e scelte strategiche di immagine.

Durante l’ospitata a La Vita in Diretta il 25/03/2026 il conduttore Alberto Matano ha provato a suggerire un nome gradito al pubblico, proponendo informalmente la partecipazione di Pierpaolo Pretelli. La proposta è arrivata in diretta, quando si è scherzato sulla possibilità che l’invito fosse accettato nonostante eventuali vincoli legati alla partecipazione a reality show, una questione che in passato ha limitato alcune candidature. Il casting non è ancora ufficialmente aperto, e Milly ha rimarcato la priorità del suo impegno attuale: lo show canoro proseguirà fino alla fine di aprile e solo a maggio riprenderanno i colloqui per la nuova edizione.

Il suggerimento per Pierpaolo Pretelli e la risposta di Carlucci

L’intervento di Matano ha acceso il dibattito sul possibile ingresso di Pierpaolo Pretelli nel cast, anche perché il personaggio è gradito al pubblico e ha già esperienza in programmi di intrattenimento, tra cui il grande fratello Vip. Milly ha risposto con disponibilità, pur rimandando ogni decisione a dopo la conclusione di Canzonissima, confermando che i colloqui riprenderanno in primavera. Nel corso della diretta c’è stato anche uno scambio scherzoso in cui la conduttrice ha proposto uno scambio simbolico di partecipazioni tra programmi, una battuta che ha stemperato l’imbarazzo ma non ha dato certezze concrete sulla presenza di Pretelli in pista.

Il linguaggio del corpo e i segnali non verbali

Oltre alle parole, alcuni particolari del comportamento di Milly sono stati letti come indizi: l’aver incrociato le braccia durante parte dell’ospitata è stato interpretato da osservatori e commentatori come un segnale di riserva o di cautela, un elemento che alimenta dubbi sulle reali intenzioni della conduttrice. Va però sottolineato che il linguaggio del corpo è soggetto a molteplici letture e non costituisce prova di nulla; restano decisive le valutazioni artistiche e contrattuali che la produzione e la direzione di Rai 1 porteranno avanti nelle prossime settimane.

Altre candidature e l'interesse di Elisabetta Gregoraci

Non solo Pretelli: anche Elisabetta Gregoraci ha lasciato intendere su Instagram di essere interessata a partecipare a Ballando con le Stelle 2026, rispondendo ai fan che la interpellavano. La showgirl ha ricordato i rapporti cordiali con Milly, legati a esperienze professionali giovanili, e ha lasciato aperta la porta a un possibile ritorno in pista. Questa dinamica ha generato entusiasmo tra i sostenitori e ha riacceso l’usuale gioco di tifoserie sui social network, dove i hashtag e le fan page hanno subito sognato accoppiamenti televisivi che richiamano l’attenzione mediatica su una stagione che si preannuncia ricca di nomi noti.

Il casting: tempistiche e priorità

La produzione ha fissato come periodo per il riavvio dei colloqui il mese di maggio, dopo la conclusione di Canzonissima, con l’obiettivo di definire il cast in vista della messa in onda autunnale. Il termine per i potenziali concorrenti è dettato dalle esigenze di prova e allenamento insieme ai maestri di ballo; in questo senso la scelta degli studi di Saxa Rubra potrebbe semplificare le logistiche ma imporrà anche adattamenti sul piano scenografico e tecnico. L’attenzione rimane alta su chi combinerà notorietà e competenze performative, requisito che la giuria e il pubblico sapranno valutare puntata dopo puntata.

Cosa aspettarsi nei prossimi mesi

Nei prossimi appuntamenti Milly e la produzione dovranno gestire calendario, nomi e comunicazione mediatica: l’ordine delle priorità è chiaro, con il completamento di Canzonissima entro la fine di aprile e la ripresa dei colloqui a maggio, in vista della programmazione di settembre. Le reazioni sui social, tra battute e tifoserie, continueranno a influenzare l’attenzione del pubblico, ma saranno gli accordi contrattuali e il progetto artistico a determinare chi calcherà il palco. Per ora rimane l’incertezza su alcune candidature anticipate, mentre la certezza formale è il trasferimento dagli spazi del Foro Italico agli studi di Saxa Rubra, un elemento che segna una nuova fase per il programma.

In conclusione, tra candidature pubbliche, schermaglie in diretta e un cambio di sede, Ballando con le Stelle 2026 si prepara a una fase di preparazione che sarà seguita con interesse: la parola finale spetterà alla produzione, ma intanto le schermaglie e i suggerimenti lanciati in tv hanno già acceso la curiosità del pubblico.