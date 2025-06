Per la conduttrice di "Domenica In" è tempo di pensare alla famiglia, e soprattutto al marito, dopo un periodo difficile.

Mara Venier e Nicola Carrato festeggiano 19 anni di matrimonio. La conduttrice di “Domenica In” ha voluto fare una dedica speciale per l’amato marito, dopo un periodo molto difficile.

Non è stato senza dubbio un anno semplice per Mara Venier, visti i noti problemi di salute del marito Nicola Carraro, che l’hanno fatta preoccupare e non poco, tanto che aveva annunciato lei stessa che Carraro ha rischiato di morire.

Ma ecco che dopo 8 mesi di stop forzato, la coppia è tornata a viaggiare insieme, proprio in occasione del loro 19esimo anniversario di nozze! La metà scelta la bellissima Puglia dove, con loro, ci saranno anche i nipotini e tutta la famiglia. Mara ha anche voluto fare una commovente dedica al marito per l’anniversario di nozze, ecco le sue parole.

Mara Venier, la commovente dedica al marito nel giorno del loro anniversario

Mara Venier e Nicola Carraro festeggiano 19 anni di matrimonio. La coppia, che sta insieme da 25 anni, ha voluto festeggiare in Puglia, assieme a tutta la famiglia. La conduttrice tv ha voluto anche fare una bellissima dedica al marito sui social, dove ha postato una foto di loro due insieme con, sopra un albero, il nipotino Claudio. Ecco le parole delle Venier: “Il nostro anniversario più importante. Buon anniversario amore mio!”