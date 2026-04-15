Accuse pesantissime ai danni di Katy Perry da parte dell’attrice Ruby Rose, la quale ha accusato la cantante di violenza sessuale. Ecco tutti i dettagli.

Ruby Rose accusa Katy Perry di violenza sessuale

L’attrice Ruby Rose, sul social Threads, ha rivolto pesanti accuse nei confronti della cantante Katy Perry. In poche parole l’ha accusata di violenza sessuale avvenuta circa 20 anni fa alla Space Market, noto locale di Melbourne.

Ma ecco il racconto della Rose: “Avevo solo poco più di vent’anni, ora ne ho quaranta. Ci sono voluti quasi due decenni per dirlo pubblicamente. Katy Perry mi ha aggredita sessualmente, chi se ne frega di quello che pensa lei. Ha visto che mi stavo riposando sulle gambe di un mio amico.

Si è avvicinata, si è piegata e ha strofinata la sua vagina sulla mia faccia. Ho trasformato in una simpatica ‘storiella da ubriachi’ perché non sapevo come gestirla. In seguito lei ha accettato di farmi ottenere il visto per il Stati Uniti. Così ho tenuto il segreto. Ma mi avevano detto che non era una brava persona.”

Ruby Rose accusa Katy Perry di violenza sessuale: la replica della cantante

Dopo le accuse, Ruby Rose ha però aggiunto che non ha intensione di denunciare Katy Perry, ma di essere pronta a difendersi in tribunale se la popstar le dovesse fare causa. Immediata è stata la replica della stessa Perry: “le accuse diffuse sui media da Ruby Rose non solo sono categoricamente false, ma sono anche pericolose e sconsiderate menzogne. La signora Rose ha una storia ben documentata di gravi accuse pubbliche sui social contro diverse persone, affermazioni che sono state prontamente smentite dai diretti interessati.”