Dopo mesi di rumors arriva l'ufficialità: la cantante statunitense e l'ex premier canadese sono una coppia.

Dopo mesi di indiscrezioni, Katy Perry e Justin Trudeau hanno ufficializzato la loro relazione davanti ai paparazzi. Ecco cosa è successo.

I rumors su Katy Perry e Justin Trudeau

Il tutto è partito la scorsa estate, dopo la fine della relazione, durata 9 anni, tra Katy Perry e Orlando Bloom. La cantante statunitense è stata infatti avvistata a cena a Montreal con l’ex premier canadese Justin Trudeau.

Lì per lì però nessun atteggiamento intimo, nulla che potesse far credere a qualcosa di più di un’amicizia. Poi ecco che un paio di settimane fa circa, i due sono stati avvistati insieme sullo yacht di lei e, questa volta, non sono mancate le effusioni. Ora il punto di svolta, Katy Perry e Justin Trudeau hanno ufficializzato la relazione!

Katy Perry e Justin Trudeau ufficializzano la relazione davanti ai paparazzi

Dopo le effusioni sullo yacht era palese che ci fosse di più che una semplice amicizia tra Katy Perry e Justin Trudeau. Ora arriva la conferma ufficiale della relazione. La popstar americana e l’ex premier canadese infatti si sono mostrati ai paparazzi mano nella mano a Parigi, mentre uscivano dal Crazy House, ovvero uno dei più noti locali di cabaret al mondo, dove avevano appena festeggiato i 41 anni di Katy.