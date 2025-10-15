Katy Perry sorpresa (di nuovo) con Justin Trudeau: baci sullo yacht della cantante

Dopo l’addio a Orlando Bloom, la cantante statunitense Katy Perry potrebbe avere un nuovo amore. La popstar è stata infatti paparazzata, ancora una volta, assieme all’ex premier canadese Justin Trudeau. E’ davvero amore?

Katy Perry sorpresa (di nuovo) con Justin Trudeau

La scorsa estate, dopo 9 anni, Katy Perry e Orlando Bloom hanno ufficializzato la fine della loro relazione.

I due, ricordiamo, hanno una figlia, Daisy e, per il suo bene, sono rimasti in buoni rapporti. Sempre in estate, la cantautrice statunitense è stata avvistata a Montreal a cena con l’ex premier canadese Justin Trudeau. In quel frangente non c’erano stati atteggiamenti intimi, lasciando intendere che fosse solo un incontro legato al fatto che la postar si trovasse in Canada per il suo tour. Invece, ecco che Katy e Justin sono stati visti nuovamente insieme, questa volta sullo yacht di lei.

A quanto pare tra Katy Perry e Justin Trudeau non c’è solo amicizia, ma tra loro sarebbe amore. I due diretti interessati non hanno mai né confermato né smentito le indiscrezioni ma ecco che sono stati paparazzati in atteggiamenti intimi sullo yacht di lei. Anzi, secondo le foto ottenute dai Daily Mail, la coppia è stata vista abbracciarsi e baciarsi sulla barca di Perry al largo di Santa Barbara, in California. Inoltre, una fonte, avrebbe riferito al Sun che i due si frequentano già da mesi.