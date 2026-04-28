Laura Pausini è impegnata nel corso del proprio tour mondiale, dopo aver incantato la Spagna con un concerto sia a Barcellona che a Madrid, dove è stata protagonista di un siparietto con un fans decisamente “brillo” ora è arrivata in America Latina con un concerto a Quito, capitale dell’Ecuador.

Laura Pausini e il suo successo in America Latina

Laura Pausini a fans sparsi in tutto il mondo ma uno dei maggior successi lo ha ottenuto in Sud America grazie alle canzoni cantate in spagnolo e agli innumerevoli live fatti nelle maggiori città del territorio.

Anche nel corso del suo tour mondiale per l’anno 2026 ha deciso di fare tappa in quelle zone e naturalmente non poteva mancare l’Ecuador con un concerto organizzato in un palazzetto dello sport della capitale, Quito.

Durante la performance però la cantante è stata fermata da un problema apparentmente “normale” ma che frega chi non è abituato alle condizioni climatiche del luogo.

Ferma il concerto per chiedere l’ossigeno, fan preoccupati

Laura Pausini impegnata in un concerto lungo tre ore ad un certo punto è stata costretta a fermarsi ed a chiedere la maschera dell’ossigeno.

In battuta ha chiesto – “Si può parlare con questa maschera o no” – come riporta FQMagazine e ha chiesto aiuto all’assistente per indossare la mascherina nel modo corretto.

Ha scelto di condividere le immagini del backstage, anche se sono trapelati altri filmati dai social, che la ritraggono sul palco con indosso la mascherina, un momento durato qualche minuto, come riporta La Repubblica, superato in scioltezza riprendendo a cantare le canzoni.

Questo è accaduto perché la città di Quito si trova a 2.850 metri di altitudine e per chi non è abituato l’aria rarefatta causa difficoltà respiratorie che in un concerto possono arrivare ad uno stadio di crisi, come successo alla cantante romagnola.