E’ capitato diverse volte che, nel bel mezzo del suo concerto, Laura Pausini interrompesse la sua esibizione. E’ successo anche durante la tappa di Lima, i Perù, con la cantante romagnola che ha anche simpaticamente bacchettato i fan. Ecco cosa è successo.

Laura Pausini interrompe il concerto e rimprovera i fan: “Almeno muovete le labbra”

Durante il suo concerto all’Arena 1 di Lima, in Perù, improvvisamente Laura Pausini si è fermato, interrompendo la sua esibizione davanti a circa 15mila spettatori. Dal palco la cantante romagnola ha spiegato il motivo per il quale si è fermata, momento ripreso da video diventati subito virale sul web: “Scusate devo fermarmi, devo fermarmi un attimo.” Poi si è rivolta a un cameraman chiedendo di non inquadrare le prime file, perché nessuno stava cantando (probabilmente perché occupate anche da ospiti e invitati, mentre i fan più scatenati erano più dietro).

Dal palco Laura al cameraman: “Signore deve andare più lontano perché la prima fila paga molto ma non conoscono le mie canzoni.” Poi rivolgendosi direttamente a loro, in tono scherzoso, ha aggiunto: “Ragazzi della prima fila, muovete almeno le labbra.” Il fatto ha generato polemiche sui social, tra chi ha visto il gesto della Pausini come una critica verso i fan, e chi invece pensa sia stato un modo dell’arista di valorizzare coloro che stavano vivendo appieno il concerto.

Sta di fatto che è intervenuta la stessa cantante per sedare le polemiche.

Laura Pausini: “Ecco perché ho interrotto il concerto”

Laura Pausini, dopo le polemiche dopo l’interruzione del concerto a Lima, ha risposto direttamente a un fan spiegando il motivo per cui lo ha fatto: “Forse mi sono spiegata male: in prima fila c’erano così tante persone che non hanno aperto bocca dall’inizio del concerto. E’ un loro diritto, certo, ma per un cantante vedere che chi sta lì davanti resta in silenzio ti fa sentire un pò triste, specialmente perché dietro cantavano tutti.”