Laura Pausini e le gaffe a Sanremo 2026: debutto tra eleganza e spontaneità

La prima serata del Festival di Sanremo 2026 ha visto tra le protagoniste assolute Laura Pausini, scelta come co-conduttrice al fianco di Carlo Conti. La cantante accompagnerà il pubblico per tutta la settimana, portando sul palco dell’Ariston la sua esperienza internazionale e una naturalezza che non è passata inosservata.

Durante la diretta del 24 febbraio, però, oltre alla musica e allo spettacolo, sono stati alcuni momenti imprevisti a catturare l’attenzione del pubblico e dei social.

Le piccole gaffe di Laura Pausini sono infatti diventate rapidamente virali, contribuendo a rendere ancora più vivace la serata inaugurale.

Laura Pausini gaffe Sanremo 2026: il siparietto in spagnolo e il doppio senso

Uno dei momenti più commentati è arrivato quando la cantante è scesa dalla celebre scalinata dell’Ariston indossando un abito grigio trasparente impreziosito da brillantini. Con tono leggero, ha commentato: “Mi sento una farfalla”, introducendo così uno dei fili conduttori ironici della serata.

Poco dopo, Laura Pausini ha improvvisato un divertente scambio in spagnolo con Carlo Conti, giocando con le parole e adattando il nome del conduttore in chiave iberica. Un momento spontaneo che ha mostrato ancora una volta la sua familiarità con le lingue straniere.

La situazione si è fatta ancora più divertente quando, parlando del microfono, la cantante ha pronunciato una frase dal doppio senso involontario. Subito dopo si è resa conto dell’ambiguità, lasciandosi andare a un commento autoironico che ha strappato sorrisi sia in teatro che a casa. La sua reazione, genuina e senza filtri, ha contribuito a rendere la scena ancora più memorabile.

“Prima me l’avete messo qua e adesso ce l’ho in mano”. LAURA PAUSINI, GRAZIE DI ESISTERE. L’ITALIA TI AMA #Sanremo2026 pic.twitter.com/0hAfSPyTyw — Massimiliano (@BigMaxOfficial) February 24, 2026

Laura Pausini gaffe Sanremo 2026: la citazione della “farfallina”

Sul finale della serata, un’altra uscita ha acceso il dibattito online. Dopo aver accolto sul palco l’ospite Can Yaman, Pausini ha scherzato osservando i papillon indossati dagli uomini presenti sul palco, definendoli “farfallini”.

Da qui è nata una citazione inattesa della celebre “farfallina” di Belen Rodriguez, protagonista di uno dei momenti più discussi nella storia recente del Festival. Tentando di spiegare il riferimento, la cantante ha accennato alla famosa scena, generando un momento di lieve imbarazzo condiviso anche dal conduttore.

Consapevole di essersi spinta oltre, Pausini ha chiuso il siparietto con una battuta su se stessa, dimostrando ancora una volta autoironia e capacità di gestire con leggerezza anche le situazioni più delicate.

Laura Pausini gaffe Sanremo 2026: il web reagisce

Come spesso accade durante il Festival, i social network hanno amplificato ogni dettaglio della serata. Le gaffe di Laura Pausini sono diventate in poche ore uno degli argomenti più discussi online, tra meme, commenti ironici e clip condivise.

Il pubblico ha apprezzato soprattutto la spontaneità dell’artista, che ha saputo trasformare piccoli imprevisti in momenti di intrattenimento. In un contesto televisivo spesso molto costruito, la sua autenticità si è rivelata un valore aggiunto.

La prima serata di Sanremo 2026 si è così chiusa tra musica, spettacolo e leggerezza, con Laura Pausini protagonista non solo per il suo ruolo istituzionale, ma anche per quei momenti imprevedibili che rendono il Festival un evento unico.