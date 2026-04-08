Laura Pausini nella tappa madrilena del suo nuovo tour mondiale regala un momento di goliardia che ha fatto impazzire tutti i fan, sia live che sui social. Ecco cosa è accaduto.

Laura Pausini ha iniziato il suo “Io Canto World Tour 2026-27” con le tappe in Spagna attraverso diverse località della nazione iberica e naturalmente non poteva mancare la capitale, Madrid dove durante l’esibizione la cantante romagnola si è esibita in un siparietto diventato virale sui social e che racchiude Pausini intrattenitrice.

Il Tour con diverse tappe in Spagna

Il tour di Io Canto fatto per promuovere il nuovo album di cover, Io Canto 2, tra le quali figura anche la canzone di Gianluca Grignani, “La Mia Storia Tra Le Dita” che tanto ha fatto parlare durante il Festival di Sanremo.

E la decisione è stata di iniziare dalla Spagna dove la cantante è molto amata, una nazione che lei stessa considera come la sua seconda casa.

Diverse città toccate, oltre a Madrid, Pamplona, Tenerife, Barcellona e Valencia con sempre sold out.

Non è un segreto infatti che Laura Pausini abbia una schiera di ammiratori pressoché infinita in Spagna e nelle comunità latino-americane grazie alla sua capacità di parlare e scrivere canzoni in spagnolo.

Concerto a Madrid bloccato per colpa di uno spettatore

La tappa in programma a Madrid è stata fermata per qualche minuto dalla stessa cantante, difatti aveva visto uno spettatore visibilmente ubriaco e poco focalizzato sulla sua performance.

Laura ha quindi preso in mano il microfono e con il suo fare tra l’ironico e il serioso ha annunciato – “Ah è ubriaco? Sono Laura Pausini, non una cantante da ascoltare quando si beve. Noi qui dopo il concerto andiamo a fare l’amore e bere tanto non aiuta”. – come riportato dal Resto Del Carlino.

Una battuta che ha fatto morire dal ridere i migliaia di fan presenti e naturalmente è diventata virale su internet, dimostrando, come se ce ne fosse bisogno, la portata dell’artista italiana, tra le più amate ed apprezzate nel mondo.