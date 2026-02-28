A Sanremo 2026 Laura Pausini, co-conduttrice delle cinque serate, ha scelto sempre look super sofisticati, luccicanti, di brand di grande lusso. Oltre ai look, però, a catturare l’attenzione sono stati i gioielli.

Laura Pausini a Sanremo 2026, il dettaglio della collana per la finale: marchio di lusso

Nella prima serata del Festival di Sanremo 2026 Laura Pausini ha scelto abiti con cristalli e paillettes firmati da Giorgio Armani, lo stesso brand scelto per la seconda serata. La co-conduttrice è passata dal total black al giallo al marrone, tutti abiti disegnati per lei da Lorenzo Serafini, Direttore Creativo di Alberta Ferretti.

Il look di Laura Pausini per la serata duetti

Nella quarta serata dei duetti delle cover, invece, Laura Pausini ha optato per dei look più aggressive, in pelle, firmati da Balenciaga del Direttore Creativo Pierpaolo Piccioli.

Abiti per la serata finale

Nella serata finale di Sanremo 2026 Laura Pausini punta ancora su Balenciaga di Pierpaolo Piccioli. Prima un total white, pantaloni a gamba larga e camicia, spezzato da un blazer celeste.

Cambio look con un lungo abito nero modello bustier con gonna ampia e guanti in pelle, e poi il cambio abito con un altro long dress sfasato sui toni del bordeaux sempre Balenciaga.

I gioielli di Laura Pausini

Ai look di Laura Pausini per Sanremo 2026 sono sempre stati accompagnati dei gioielli davvero preziosi e lussuosi. Molti di questi infatti fanno parte delle collezioni di Alta Gioielleria di diversi marchi unici e artigianali, non in vendita.

Per la prima serata del Festival Laura Pausini ha indossato un collier Pomellato degli anni ’60, decorato con diamanti e tanzanite. Poi è passata ai gioielli a forma di fiore della Maison Pasquale Bruni, di cui la Pausini ha indossato nella terza serata modelli dal valore di oltre 100mila euro.

La collana per la finale

Per la serata finale di Sanremo la Pausini sceglie ha scelto tutti gioielli di Alta Gioielleria, firmati Bvlgari. Nel primo look ha indossato una collana in oro bianco, con smeraldo ottagonale, circondato da diamanti a goccia o tondi e arricchita con quasi 80 smeraldi dal taglio diverso. Il tutto completato da un paio di orecchini in platino con due smeraldi ottagonali e diamanti.

Per il secondo look Laura Pausini ha scelto orecchini in oro rosa, con pietre di tanzanite a goccia, tormaline e diamanti a goccia o dal taglio brillante. Il rosa è presente anche sull’anello con madreperla, zaffiro rosa ovale, diamanti e rubini. A concludere il terzo look con una collana, modello collier, mozzafiato, ancora firmato Bvlgari, realizzato in platino e impreziosito da diamanti e rubini tondi.