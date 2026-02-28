A Sanremo Laura Pausini risponde a Grignani dopo la frecciatina dal palco dell’Ariston: in conferenza stampa la cantante chiarisce la sua posizione e invita al dialogo diretto.

Il palco dell’Ariston, la sera prima. Gianluca Grignani chiude l’esibizione e lancia una frecciatina che non passa di certo inosservata. Sullo sfondo, le controversie legali legate alla cover di “La mia storia tra le dita”… Non serve aggiungere altro: il riferimento è chiaro.

Sanremo, Laura Pausini e la replica a Grignani dopo la frecciata dal palco

La mattina dopo, conferenza stampa ufficiale è qui che Laura Pausini, co-conduttrice del Festival, risponde… Le immagini sono rilanciate da CorriereTv, che riprende integralmente il passaggio.

“Il mio numero ce l’ha, non l’ho mai cambiato”. Lo dice così, senza alzare la voce, senza teatralità. Una frase breve, chiude con eleganza.

Non entra nel merito delle questioni legali, assolutamente no e con grande discrezione non cita dettagli. Non alimenta. Si limita a una constatazione personale, diretta. Il mio numero ce l’ha. Punto. Come a dire? Le porte non sono chiuse, se c’è qualcosa da chiarire, si fa in privato…

In sala qualcuno annuisce, qualcun altro sorride. Certo il clima non è esplosivo, ma l’eco della sera prima si sente ancora. Sanremo è anche questo, non solo musica.

Sanremo, Laura Pausini e Grignani: “Io faccio la cantante”

La risposta non si ferma lì naturalmente, sempre durante la conferenza stampa, sempre come riportato dalle immagini diffuse da CorriereTv, Laura Pausini aggiunge: “Aspetto quello che vuole, io faccio la cantante, canto canzoni e cerco di fare del mio meglio”.

Qui il tono cambia leggermente. Più professionale, più istituzionale, se vogliamo. Si riporta tutto nel perimetro del lavoro. Io faccio la cantante. Canto, faccio del mio meglio, fine.

Non c’è polemica esplicita, non c’è attacco. Ma nemmeno una smentita articolata o un chiarimento tecnico sulle vicende legate alla cover. È una scelta comunicativa precisa. Ridurre, semplificare e così anche non amplificare del resto…

Intanto fuori dall’Ariston la routine, si fa per dire, continua… Tecnici che smontano, fotografi che aspettano un’uscita, fan dietro le transenne. Sanremo scorre veloce, quasi indifferente per fortuna alle tensioni. O almeno ci prova.

La sensazione è che la vicenda resti sospesa così semplicemente…. Grignani ha parlato dal palco, davanti a milioni di spettatori. Pausini risponde in conferenza stampa, davanti ai giornalisti. Due contesti diversi e naturalmente due registri diversi.

E in mezzo, il Festival. Che macina notizie, dichiarazioni, titoli e intanto lo spettacolo va avanti.