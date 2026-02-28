Pausa di pace mancata a Sanremo: Grignani e Pausini si lanciano frecciatine

A Sanremo 2026 il confronto tra Gianluca Grignani e Laura Pausini non diventa riconciliazione: sul palco battute, riferimenti a telefonate e commenti social che alimentano la controversia

La terza serata del Festival di Sanremo 2026 è stata scossa da un nuovo capitolo della querelle tra Gianluca Grignani e Laura Pausini. Dopo mesi di scintille pubbliche sulla cover de La mia storia tra le dita e altre dichiarazioni incrociate, il ritorno di Grignani all’Ariston — per un duetto con Luchè — non ha appianato le tensioni: anzi, ha acceso nuovamente il confronto, con battute pungenti che hanno catalizzato l’attenzione del pubblico e dei social.

Il nodo della polemica

La disputa si è concentrata sulle interpretazioni e sulle versioni discordanti dei fatti più che su questioni artistiche nette. Pausini ha dichiarato di aver scritto ripetutamente a Grignani cercando chiarimenti, definendo quei messaggi “ai limiti della logorrea” e lamentando la mancanza di risposta. Dall’altra parte, il team del cantante nega contatti diretti o telefonate tra i due e propone una ricostruzione alternativa. Al momento non esiste un pronunciamento ufficiale che vada a chiarire una versione unica della vicenda.

Reazioni in sala e sui social

I commenti in diretta e le discussioni online hanno amplificato ogni gesto e parola. Dopo il duetto di Gaetano Curreri — che ha ringraziato Pausini per l’interpretazione di Un senso, presente nell’album Io Canto 2 — la replica della cantante, che ha richiamato il rispetto fra colleghi, è stata percepita da molti come una frecciatina rivolta a Grignani. I tweet e i post hanno preso a rimbalzare quell’istantanea, trasformandola rapidamente in trending topic.

Lo scambio sul palco

La scena si è fatta ancora più vivida quando, dopo la consegna dei fiori da parte di Carlo Conti, Grignani ha scherzato: «Ma c’è anche il numero di Laura Pausini qui dentro questo mazzo? Bene, così la posso chiamare». La battuta — interpretata da alcuni come ironica, da altri come risposta implicita alle accuse — è finita al centro delle discussioni social, contribuendo a tenere alta l’attenzione sulla vicenda.

Il ruolo dei media

Anche la copertura giornalistica ha contribuito a far salire la tensione. Gabriele Parpiglia, che ha seguito l’accaduto, ha riferito di non aver riscontrato chiamate da parte di Pausini e ha contestato alcune dichiarazioni della cantante. Il tam tam mediatico ha messo sotto la lente anche dettagli come l’assenza di Pausini in alcuni momenti della consegna dei fiori, alimentando sospetti e interpretazioni contrastanti.

Cosa resta e possibili sviluppi

Oltre agli omaggi e agli ospiti internazionali, la serata è stata segnata dalla querelle tra i due artisti — un episodio che ha spesso sovrastato la programmazione musicale. Fonti vicine agli ambienti dei protagonisti suggeriscono che i rispettivi team legali siano stati allertati, ma al momento non risultano atti formali depositati. Non si possono escludere richieste di rettifica o altre azioni comunicative o giudiziarie nei prossimi giorni.

Il pubblico e le relazioni artistiche

La reazione del pubblico è stata divisiva: c’è chi ha vissuto lo scambio come spettacolo e chi invece ha espresso delusione per la trasformazione di una questione artistica in scontro personale. Il caso mette in evidenza quanto la notorietà possa amplificare equivoci e malintesi, alterando la percezione del merito artistico e incidendo su reputazioni e future collaborazioni. Osservatori del settore ricordano che engagement e reazioni pubbliche spesso influenzano più la narrazione che la sostanza creativa.

Bilancio della serata

Sanremo 2026 ha confermato la capacità del Festival di mescolare musica, costume e cronaca: l’Ariston resta luogo di esibizioni ma anche di scontro mediatico. Tra fiori, battute e post su X, la vicenda tra Gianluca Grignani e Laura Pausini continuerà probabilmente a tenere banco ancora per qualche giorno, mentre le redazioni seguiranno ogni sviluppo con verifiche e aggiornamenti.