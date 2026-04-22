Addio a una delle figure più importanti della storia della musica, è stato cantante, chitarrista e compositore.

Lutto nel mondo della musica che perde una delle figure più importanti della storia delle musica.

Lutto nel mondo della musica: è morto improvvisamente l’amato cantautore

Il mondo della musica piange uno dei suoi storico protagonisti, cha ha cambiato profondamente la storia della musica, soprattutto nel mondo del rock.

Stiamo parlando di Dave Mason, morto all’età di 79 anni. Ad annunciarne la scomparsa la famiglia con una nota su Instagram, raccontando che il cantautore si è spento lo scorso 19 aprile nella sua casa di Gardnerville, in Nevada, dopo aver cucinato la cena assieme alla moglie Winifred, seduto sulla sua poltrona con ai piedi la sua dolce cagnolina Star.

A settembre del 2025 aveva annunciato il suo ritiro dalle scene dopo che i medici gli avevano individuato una grave condizione cardiaca.

Addio a Dave Mason: è morto il cantautore e chitarrista fondatore dei Traffic

Dave Mason, chitarrista e cantautore britannico, nonché cofondatore dei Traffic e membro Rock & Roll Hall Of Fame, è morto all’età di 79 anni.

Una carriera la sua che ha lasciato un segno indelebile nel mondo della musica. Dopo l’addio ai Traffic comincia la sua carriera da solista, caratterizzata anche da collaborazioni leggendarie ( ha suonato in studio con i Rolling Stones, Jimi Hendrix e George Harrison). Tra i suoi brani più importanti troviamo “Feelin ‘ Alright?” e “We Just Disagree”.