Gb, diventa legge il divieto a vita di fumo per nati dal 2009

Londra, 22 apr. (askanews) – Una svolta epocale, nel Regno Unito i nati dopo il primo gennaio del 2009 saranno sottoposti a un divieto a vita di acquistare sigarette sia tradizionali che elettroniche. Questo grazie all’approvazione sia alla Camera dei Comuni che alla Camera dei Lord del ‘Tobacco and Vapes Bill’, legge che punta a impedire a chiunque sia nato dopo il 2009 di iniziare a fumare, rendendo illegale per i negozi vendere loro tabacco, con l’obiettivo di creare una generazione libera dal fumo.Il provvedimento fa parte di una serie di misure volte ad affrontare gli effetti del fumo sulla salute, una delle principali cause di morte prevenibile, disabilità e cattiva salute nel Regno Unito.

Una volta ottenuto il consenso reale, i ministri avranno anche nuovi poteri per regolamentare i prodotti a base di tabacco, svapo e nicotina, inclusi aromi e confezionamento. Lo svapo sarà vietato nelle auto che trasportano bambini, nei parchi giochi e all’esterno di scuole, ampliando le leggi sulle aree ‘smoke free’ (senza fumo), mentre sarà consentito all’esterno degli ospedali, nel tentativo di sostenere chi cerca di smettere.

Le persone potranno inoltre continuare a fumare e utilizzare sigarette elettroniche nelle proprie abitazioni. Secondo il Servizio Sanitario Nazionale (NHS), in Inghilterra il fumo causa circa 75.000 morti all’anno ed è responsabile di circa un quarto di tutti i decessi.