Giulia De Lellis racconta gravidanza, parto e progetti con Tony Effe

Durante un episodio del podcast Mamma Dilettante condotto da Diletta Leotta, Giulia De Lellis ha offerto un ritratto sincero della sua vita recente: dall’intensa gravidanza al momento del parto fino alle questioni irrisolte sul matrimonio. Tra aneddoti privati e confessioni dirette, l’influencer di Pomezia ha risposto anche alle voci che la vorrebbero prossima alle nozze con il compagno Tony Effe, ha spiegato come ha vissuto gli sbalzi emotivi della dolce attesa e ha ricordato episodi dolorosi del passato, inclusi tradimenti.

La gravidanza: aspetti fisici ed emotivi

Giulia descrive la sua gravidanza come fisicamente piuttosto regolare, nonostante la stanchezza tipica del periodo. Il nodo però è stato l’aspetto emotivo: si è trovata a fare i conti con un’intensità sentimentale inaspettata, trasformandosi in una persona più sensibile e spesso in lacrime. Ha raccontato di aver vissuto momenti di forte gelosia, telefonate continue e scene dettate dall’ansia, pur riconoscendo che il legame con Tony Effe è solido e non si basa sul controllo del telefono o sulla sospettosità costante.

Questa parte dell’esperienza, secondo lei, ha inciso profondamente sul suo modo di sentirsi attraente e sicura.

Una scelta voluta e condivisa

Nel dialogo con la conduttrice, De Lellis ha sottolineato che la nascita di Priscilla, nata lo scorso 7 ottobre, non è stata casuale: la coppia ha deciso insieme di avere un figlio, e lei confessa che la gravidanza è arrivata volutamente dopo pochi mesi di frequentazione.

Pur non essendo insieme da una vita, i due si conoscevano da tempo e hanno percepito fin da subito una corrispondenza di valori e desideri. Giulia ha ricordato di aver avuto relazioni lunghe in passato, ma di non aver mai avuto prima la chiarezza e la convinzione che l’ha portata a fare quel passo.

Il parto e il ruolo dei familiari

Il racconto del parto è ricco di dettagli: una visita di controllo si è trasformata in un ricovero immediato, e Giulia conserva un ricordo positivo dell’esperienza nonostante le difficoltà. Ha menzionato la presenza di una figura chiamata Nicolò che le è stata vicino durante tutto il travaglio, e ha spiegato che anche Tony Effe ha avuto un ruolo attivo e premuroso: è stato lui a dare la prima biberonata a Priscilla, a cambiare il primo pannolino e a fare il primo bagnetto. Questi gesti, ha detto, hanno rafforzato il suo sentimento nei confronti del compagno fino a renderlo imprescindibile nella sua quotidianità.

Impatto emotivo della presenza maschile

La presenza accanto a lei durante il parto ha avuto un peso simbolico importante: Giulia ammette che, prima di diventare genitore, poteva pensare di allontanarsi per una rabbia o un litigio, mentre oggi non riesce più a immaginare la sua vita senza Tony. L’esperienza condivisa della cura della neonata ha trasformato la percezione del partner, rendendolo una figura insostituibile e consolidando la relazione su un piano più profondo e concreto.

Dolore, matrimonio e verità passate

Accanto ai momenti teneri, Giulia ha raccontato anche il lato più faticoso dell’immediato post parto: l’allattamento le ha provocato dolori intensi perché con le contrazioni l’utero, essendo stato tagliato durante il cesareo, le ha scatenato sofferenze impreviste. Sul fronte delle scelte di coppia, il tema matrimonio rimane aperto: De Lellis vorrebbe sposarsi, mentre Tony appare meno convinto. Tra battute e proposte concrete, lei ha rivelato l’idea di giocare con il battesimo di Priscilla per avvicinarsi a una celebrazione condivisa, e ha raccontato anche della proposta di Las Vegas. L’influencer però riconosce che il compagno teme soprattutto la componente cerimoniale con parenti e convivenze familiari.

Infine, senza sottrarsi a domande scomode, Giulia ha ammesso episodi di tradimento nella sua storia sentimentale: confessa di aver tradito due volte in passato, la prima volta confessandolo subito per senso di colpa, la seconda con una gestione diversa ma ugualmente difficile da sopportare a livello personale. Aggiunge poi di essere stata anche vittima di tradimenti, un bilancio emotivo che fa parte del percorso che l’ha portata alla situazione attuale con Tony Effe e alla gioia della genitorialità.