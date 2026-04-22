Fiere, Casaidea: dal 9 al 17 maggio tante idee per abitare la bella stagione

(Adnkronos) – Nove giorni di manifestazione per scoprire le migliori soluzioni per l’abitare, proposte da mobilieri e artigiani provenienti da tutta Italia: torna alla Fiera di Roma l’appuntamento con Casaidea che annuncia le date della nuova edizione, in programma nel 2026 dal 9 al 17 maggio. L’attenzione e la ricerca di arredi di qualità per gli spazi interni che integrino la natura così come per soluzioni che rendano l’outdoor una stanza in più, porta la manifestazione organizzata da Moa società cooperativa a celebrare la bella stagione con idee e tendenze che sposano un approccio progettuale volto a migliorare il benessere psicofisico di chi vive gli ambienti.

Tra le novità in mostra anche manufatti che rappresentano la maestria artigianale, proposti negli stand di Camera di commercio di Roma e Regione Lazio, presenti con una collettiva di imprese.

Negli ultimi anni si è sempre più affermato – dentro e fuori le mura di casa – un design che sfrutta elementi come la vegetazione, la luce e le texture per creare un impatto positivo sulla vita quotidiana.

Questo non si riduce all’aumento della presenza di piante ma vede sempre più l’utilizzo di materiali organici, come legno e pietra, secondo schemi che richiamano forme e colori naturali, con pattern in linea, esaltati da un gioco di luci e ombre. L’obiettivo è creare un’oasi di pace e benessere, con sedute ergonomiche e spazi relax ben definiti, dove prevalgono colori terrosi in armonia con il paesaggio circostante.

Tonalità naturali come terracotta, argilla, verde salvia od oliva sono abbinati a tinte neutre come beige e grigio chiaro. Per chi vuole poi distinguersi basta un tocco di nuance ‘preziose’ che richiamano le pietre, come il verde smeraldo, il blu zaffiro e il viola ametista, o i metalli.

Casaidea è da oltre 50 anni un appuntamento del calendario fieristico atteso da migliaia di visitatori che possono scoprire in un solo luogo anteprime e novità altamente qualificate e specializzate, oltre che ricevere assistenza da parte dei professionisti del settore per diversi servizi, come la consulenza gratuita sulla progettazione di interni ed esterni. Eccellenza, creatività e genialità che guardano al futuro attingendo alla cultura della nostra tradizione e dell’artigianato e alla sostenibilità, con una crescita dell’utilizzo di materiali eco-friendly e riciclabili, fibre naturali e ceramiche a basso impatto ambientale. All’interno delle mura domestiche parole chiave sono comfort e design che riflettono lo stile personale di chi abita la casa, creando ambienti rilassanti, funzionali e di carattere. La 51a edizione di Casaidea sarà un laboratorio di sperimentazione e contaminazione, un luogo di incontro e di nuove opportunità per riflettere sul mondo del design e della progettazione tra le proposte delle oltre 150 aziende presenti. Tutte soluzioni all’insegna dello stile e dell’alta qualità, presentate secondo un format espositivo che fa dialogare con intelligenza, al suo interno, industria e artigianato di alto livello, classico e design, promuovendo i marchi più significativi del Made in Italy.

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