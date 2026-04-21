Cambio di programmazione nel prime time di Canale 5, che per una sera modifica i suoi appuntamenti principali. Il GF Vip si ferma temporaneamente, ma si tratta soltanto di uno slittamento che non cambia il percorso del reality condotto da Ilary Blasi, pronto a tornare in onda subito con il consueto doppio appuntamento settimanale.

Strategia televisiva e ascolti in crescita per il Gf Vip

Lo spostamento potrebbe rivelarsi persino vantaggioso per il reality, che sta attraversando una fase positiva sia dal punto di vista narrativo sia negli ascolti. L’ultima puntata ha ottenuto il 17,3% di share con circa 1,9 milioni di telespettatori, segnando un miglioramento rispetto alla serata del 14 aprile, ferma intorno al 15,1%.

Il trasferimento al mercoledì consente inoltre di evitare il confronto diretto con Il Commissario Montalbano su Rai 1, da sempre un rivale molto competitivo anche in replica, trovando invece una concorrenza più leggera come Sister Act 2. In una fase così intensa del programma, tra equilibri che cambiano, tensioni crescenti e strategie sempre più evidenti tra i concorrenti, si rafforza anche l’ipotesi di un prolungamento della durata del reality, con la finale che potrebbe slittare fino al 19 maggio 2026.

Gf Vip, cambia tutto: perché la puntata di stasera non va in onda

Cambio di programmazione per Canale 5 nella serata di oggi, martedì 21 aprile 2026: il Grande Fratello Vip non sarà trasmesso e lascerà il posto alla semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Como. La rete ha scelto di dare priorità a uno degli appuntamenti sportivi più seguiti della settimana, considerando anche l’importanza della sfida dopo lo 0-0 dell’andata. Il match, in programma a San Siro, sarà preceduto dal pre-partita alle 20:40, mentre il fischio d’inizio è previsto per le 21:00.

Si tratta quindi di una semplice variazione tecnica di palinsesto e non di una sospensione del reality condotto da Ilary Blasi. Mediaset ha già fissato il recupero della puntata per mercoledì 22 aprile, mantenendo invariata anche la diretta di venerdì 24 aprile, così da confermare il doppio appuntamento settimanale senza penalizzare il programma.