Sanità: ingegneri clinici, Lanzani (Aiic) ‘dalla manutenzione alla gestione integrata della

"L’assistenza alle apparecchiature sanitarie sta evolvendo da una logica di sola manutenzione a un modello di gestione integrata delle tecnologie, che comprende sicurezza, cybersecurity, intelligenza artificiale e supporto ai percorsi di cura sul territorio. Il confronto tra ingegneri clinici, cen...

“L’assistenza alle apparecchiature sanitarie sta evolvendo da una logica di sola manutenzione a un modello di gestione integrata delle tecnologie, che comprende sicurezza, cybersecurity, intelligenza artificiale e supporto ai percorsi di cura sul territorio. Il confronto tra ingegneri clinici, centrali di acquisto, industria e società di servizi ha posto le basi per un dialogo strutturato tra gli stakeholder del settore, con l’obiettivo di migliorare disponibilità, qualità e performance delle tecnologie sanitarie a beneficio del cittadino e del Servizio sanitario nazionale”.

Lo ha detto Alberto Lanzani, vicepresidente Aiic, al Convegno Nazionale dell’Associazione italiana ingegneri clinici, a Torino.

https://www.youtube.com/watch?v=-gt189CUYxA