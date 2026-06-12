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Sanità: Nocco (Aiic), ‘ruolo ingegnere clinico evolve tra dati, tecnologia e umanità’

Sanità: Nocco (Aiic), ‘ruolo ingegnere clinico evolve tra dati, tecnologia e umanità’

"La trasformazione digitale sta ampliando il ruolo dell’ingegnere clinico, chiamato a integrare gestione delle tecnologie, analisi dei dati e valutazione dell’innovazione grazie alle nuove opportunità offerte dalla connettività e dagli strumenti informatici. Accanto a queste competenze, resta ...

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“La trasformazione digitale sta ampliando il ruolo dell’ingegnere clinico, chiamato a integrare gestione delle tecnologie, analisi dei dati e valutazione dell’innovazione grazie alle nuove opportunità offerte dalla connettività e dagli strumenti informatici. Accanto a queste competenze, resta centrale il contatto con la realtà clinica: osservare i processi di cura, dialogare con professionisti e pazienti e comprendere i bisogni di salute sono elementi indispensabili per garantire che la tecnologia generi valore concreto per la pratica sanitaria e per le persone”.

Lo ha detto Umberto Nocco, presidente Aiic, in occasione del Convegno nazionale dell’Associazione italiana ingegneri clinici, a Torino.

https://www.youtube.com/watch?v=ljhdAwYtPIM

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