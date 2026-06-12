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Sanità: Pari (Aiic), 'test clinici su stazione spaziale utili per migliorare salute e ospedali'

Sanità: Pari (Aiic), 'test clinici su stazione spaziale utili per migliorare salute e ospedali'

"Tutta l'esperienza maturata nello spazio, in ambito fisiologia e patologia umana, può risultare preziosa per migliorare le condizioni di salute nei nostri ospedali: si tratta dei cosiddetti processi di cross-fertilization che già in altri ambiti hanno dato ottimi risultati. A oggi la Stazione spa...

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“Tutta l’esperienza maturata nello spazio, in ambito fisiologia e patologia umana, può risultare preziosa per migliorare le condizioni di salute nei nostri ospedali: si tratta dei cosiddetti processi di cross-fertilization che già in altri ambiti hanno dato ottimi risultati. A oggi la Stazione spaziale internazionale compie una serie di esperimenti che riguardano la salute e che stanno dando delle risposte molto interessanti applicabili anche in ambito terrestre”.

Lo ha detto Paolo Pari, socio fondatore dell’Associazione italiana ingegneri clinici, intervenuto all’incontro ‘spazio e salute’ nell’ambito XXVI Convegno Nazionale Aiic a Torino.

https://www.youtube.com/watch?v=h2KI4-CnpKk

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