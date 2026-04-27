Damiano David e la sua dolce metà Dove Cameron tornano a far parlare di loro e lo fanno in Italia luogo che per il cantante ha un significato importante essendo egli romano ma che se abbinato al fatto di portare la sua fidanzata e futura sposa apre a scenari che fanno propendere per il grande evento in una località celebre e celebrata da tutti, in particolare oltre oceano.

Damiano e Dove, una storia nata nel 2022

La relazione tra Damiano David e l’attrice americana Dove Cameron è iniziata nel 2022 in USA quando il cantante prima volto dei Maneskin e ora anche solista era impegnato in un evento.

Tuttavia l’ufficialità del rapporto è arrivato solamente due anni dopo sul red carpet dei Grammy interrompendo le speculazioni legate alla vita sentimentale del famoso cantante.

Ora per lui si è aperto un anno speciale che potrebbe suggellare l’unione con il fatidico sì che stanno attendendo centinaia di migliaia di fan in tutto il mondo.

La coppia paparazzata a Taormina

Damiano David e Dove Cameron non si trincerano dietro la fama e si fanno paparazzare felici ed innamorati quando è possibile.

L’ultimo scatto gli ha visti sull’isola siciliana di Taormina.

Un teatro non casuale, infatti si vocifera, come riporta Leggo.it che i due fossero in Sicilia per suggellare le location del matrimonio.

Non è un mistero che l’obiettivo della coppia sia il SI come ha fatto sapere lo stesso cantante su Instagram il 3 gennaio scorso, mostrando l’anello al dito della compagna con la descrizione – “Sarà un anno bellissimo” – senza però ammettere l’idea del matrimonio.

I fan dopo aver visto questi scatti stanno impazzendo all’idea che Damiano possa dire SI a Dove in Italia, in una meta da sogno come l’isola siciliana. Le prossime settimane si spera possano essere decisive.