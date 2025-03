Dopo un anno di sguardi e paure, Dove Cameron e Damiano David diventano ufficialmente una coppia. L'attrice racconta il momento in cui ha deciso di rendere pubblica la loro relazione.

Dove Cameron e Damiano David sono una coppia ormai consolidata, anche se ci è voluto un po’ per renderlo ufficiale.

Dove Cameron e Damiano David: la loro storia d’amore e la paura di esporre i sentimenti

La loro storia è iniziata nel 2023, ma è solo di recente che hanno deciso di rendere pubblica la loro relazione. Un passo che, inizialmente, ha messo in difficoltà l’attrice. In un’intervista a People, Dove Cameron ha confessato: “Per tanto tempo ho avuto paura di mostrare le mie storie. Non mi piaceva l’idea di esporre i miei sentimenti”.

Dove Cameron ha sempre vissuto con l’ansia di condividere la sua vita privata con Damiano David, forse per esperienze passate che l’hanno resa un po’ restia. “Ho avuto relazioni meno pubbliche, più intime, e non mi sentivo pronta a mettere tutto sotto i riflettori. Non erano le persone a preoccuparmi, ma l’idea di essere così aperti. Mi spaventava.”

Dove Cameron e Damiano David: come una semplice domanda ha cambiato tutto

Ma poi, c’è stato Damiano, che l’ha fatta riflettere. “Se un avvocato o un’infermiera può postare una foto con il suo partner sui social, perché noi non dovremmo farlo?”, le ha chiesto. Una domanda semplice, ma che ha fatto scattare qualcosa in Dove Cameron. “Perché non proviamo a essere normali?”, si è detta. “È bello essere innamorati.”

Dal 2024, dopo tanti sguardi e indiscrezioni, sono ufficialmente una coppia. E, nonostante la distanza che a volte li separa, si definiscono “innamoratissimi” e “migliori amici”. “Ci sentiamo fortunati. Il nostro amore supera ogni cosa”, ha concluso l’attrice.