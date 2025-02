In una intervista per “Music Connection”, Damiano David si è raccontato a cuore aperto, parlando dei Maneskin, di Dove Cameron e anche della sua ex, Giorgia Soleri.

Damiano David racconta il periodo difficile vissuto: “Mi sentivo un robot”

Damiano David è stato intervistato dalla rivista americana “Music Connection”. L’ex leader dei Maneskin si è raccontato a cuore aperto dopo il periodo difficile. Coi Mansekin Damiano ha ottenuto un successo enorme, ma lo stesso cantane ha ammesso che in quel periodo lavorava così tanto da sentirsi come un robot: “Lavoravo così tanto che non mi rendevo nemmeno conto che mi stavo trascurando. Non mi sono reso conto finché non è stato troppo tardi che in realtà stavo diventando triste, che stavo perdendo entusiasmo, che dove eravamo arrivati non era più adatto alle mie esigenze. Ho insistito il più possibile, finché non sono entrato in questa modalità di lavoro in cui non pensi davvero in modo creativo. Mi sentivo davvero perso e a volte come un robot.” Damiano ha anche detto che la colpa è stata sua perché non era riuscito a dire no a niente, e che non era stato in grado di fare una valutazione su ciò che gli stava accadendo.

Damiano David: “Born With a Broken Heart non è dedicata alla mia ex”

Damiano David da un paio di anni fa coppia con la cantante statunitense Dove Cameron. Dopo l’uscita della canzone “Born With a Broken Heart”, in molti hanno penato fosse dedicata all’ex Giorgia Soleri ma, lo stesso David, ha voluto smentire tale voce: “non voglio che la gente si confonda perché la mia prima relazione è stata pubblica in Italia, e non parlo mai di questa ragazza, con cui sono stato per sei anni. Non ho niente contro di lei. Lo sto spiegando meglio per il mio pubblico italiano. Ma comunque c’è stata un’altra relazione che è stata una esperienza molto brutta per molte ragioni diverse. Qualcosa si è rotto in me.” Come detto, Damiano David ora è felicemente fidanzato con Dove Cameron.