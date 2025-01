Damiano David e la dedica d'amore per il compleanno della fidanzata Dove Came...

Damiano David e la dedica d'amore per il compleanno della fidanzata Dove Came...

Damiano David, frontman dei Maneskin (da cui però ha preso una pausa), ha voluto sorprendere la fidanzata, Dove Cameron, con una romantica dedica su Instagram.

Damiano David: ecco la dedica d’amore alla fidanzata Dove Cameron

Continua a gonfie vele la storia d’amore tra il cantante Damiano David e la fidanzata Dove Cameron. Per il compleanno dell’attrice e cantante statunitense, che ha spento 29 candeline, Damiano ha voluto sorprenderla con una dedica davvero speciale. Ecco cosa ha scritto: “Buon compleanno alla più bella, intelligente, amorevole, dolce, sensuale, premurosa, divertente, di talento, di supporto e incredibile persona che io abbia mai incontrato. Ancora non riesco a credere che tu sia la mia fidanzata. Ti amo, angelo.” Nel post una serie di foto che ritraggono la coppia in alcuni momenti insieme.

Damiano David e Dove Cameron: la storia d’amore

Damiano David, dopo la fine della storia con Giorgia Soleri, ha ritrovato l’amore accanto all’attrice e cantante statunitense Dove Cameron. La coppia sta insieme da più di un anno e insieme sembrano davvero molto felici e innamorati, come testimonia la bellissima dedica del cantante per i 29anni della fidanzata. Damiano e Dove vivono insieme a New York. Nel corso di una intervista, l’attrice statunitense aveva rivelato che le sarebbe piaciuto conoscere Damiano prima: “l’anno più veloce della mia vita, vorrei solo averti incontrato prima.”