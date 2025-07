Lo scontro tra Jenny Guardiano e Tony Renda continua a infiammare i social, alimentando una guerra di parole che non accenna a placarsi. Dopo l’ultima puntata di Temptation Island, le tensioni tra i due protagonisti si sono trasformate in una vera e propria battaglia virtuale, con messaggi al vetriolo e commenti accesi.

Temptation Island, Jenny Guardiano attacca Tony Renda

A un anno dalla loro esperienza a Temptation Island, Jenny Guardiano e Tony Renda tornano a far parlare di sé, ma non per una riconciliazione sentimentale. Lontani dalle telecamere, i due ex concorrenti si ritrovano protagonisti di un acceso confronto social, fatto di frecciatine, allusioni e botta e risposta che infiammano le rispettive community online.

La loro relazione è finita da mesi, ma le tensioni tra i due sembrano tutt’altro che sopite. Il confronto si è semplicemente spostato dal villaggio delle tentazioni ai profili Instagram, dove post e storie velatamente provocatorie raccontano una rottura ancora irrisolta.

Temptation Island, Jenny Guardiano attacca Tony Renda: la guerra sui social è aperta

Il clima tra i due ex protagonisti di Temptation Island appare sempre più teso, con segnali che lasciano intuire una rottura ormai insanabile. Jenny, da parte sua, sembra aver perso la pazienza: è visibilmente stanca di essere bersaglio di allusioni e riferimenti velati, spesso diffusi pubblicamente da Tony.

“Vediamo se ora che sto tornando in Italia continui a parlare di me, vediamo come parli, vediamo se da vicino ti inizi a modulare, che mi sto iniziando a rompere le scatole ancora più pesanti di questa valigia. Schifo. Non mi abbasso perché sono una SIGNORA. Ringrazia che sono TROPPO educata. Al porcile devi stare”.

Dall’altra parte, Tony ha pubblicato un post dal tono riflessivo, intriso di malinconia e non pochi sottintesi. Nell’immagine, una pietra incisa con i loro nomi – un dono di Jenny risalente ai tempi della loro relazione – diventa il fulcro di un messaggio carico di simbolismo.

“Questa pietra me la regalò lei. C’è inciso Tony + Jenny… Dopo tutto quello che è successo, tutto ciò che ho scoperto e vissuto, ho iniziato a vedere quella pietra come un piccolo amuleto stanco, carico di ricordi e bugie, di promesse non mantenute… Così l’ho portata con me per l’ultima volta… e l’ho lasciata cadere in mare. Con lei, ho lasciato andare anche un pezzo di me. Perché a volte l’amore va lasciato affondare, per riuscire a risalire”.

Impossibile stabilire se si tratti della conclusione definitiva o solo di un nuovo capitolo in una querelle social destinata a proseguire. Quel che è certo è che, anche lontani dalle telecamere, Jenny e Tony continuano a catalizzare l’attenzione.