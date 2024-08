Jenny Guardiano, protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island, ha perso la pazienza sui social. La ragazza, stanca delle offese rivolte al fidanzato Tony Renda, si è tolta qualche sassolino dalle scarpe.

Temptation Island: Jenny difende Tony

Protagonisti indiscussi dell’ultima edizione di Temptation Island, Jenny Guardiano e Tony Renda hanno lasciato la Sardegna mano nella mano. Tornati alla vita reale, lei è stata sommersa di apprezzamenti, mentre lui ha ricevuto per lo più critiche. Oltre a commenti sull’atteggiamento avuto all’Is Morus Relais, però, il dj è stato offeso anche per il suo aspetto fisico. E’ per questo che, nelle ultime ore, Jenny è scesa in campo per difendere il fidanzato.

Lo sfogo di Jenny Guardiano

Via Instagram, Jenny ha difeso a spada tratta Tony. L’ex protagonista di Temptation Island ha dichiarato:

“Intanto non è brutto, punto primo! Seconda cosa: sensibilità pari a 0. Vi battete tanto per non fare body shaming ma sono 3 mesi che lo insultate per l’aspetto fisico. Ora mi avete rotto! I brutti siete voi e la vostra cattiveria! […] Sono due mesi che leggo commenti di body shaming sul mio ragazzo, intanto vi voglio rassicurare che a lui non gliene frega niente, si fa una grossa risata o nemmeno li legge”.

La Guardiano non ha tutti i torni: i commenti negativi su Tony sono davvero pesanti.

Temptation Island: la lezione di Jenny agli hater

In conclusione, Jenny di Temptation Island ha dato una bella lezione agli hater. Peccato che gli odiatori seriali difficilmente riusciranno a comprendere le sue parole. La fidanzata di Tony ha dichiarato: